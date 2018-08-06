Евросоюз сожалеет из-за восстановления США санкций против Ирана

Евросоюз выражает "глубокое сожаление" в связи восстановлением США санкций в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании ("евротройка"), сообщает РИА Новости.

США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы глубоко сожалеем по поводу возобновления санкций со стороны США в связи с выходом из СВПД. Этот план призван обеспечить исключительный мирный характер иранской программы, что подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в его 11 последовательных докладах. Это ключевой элемент глобальной архитектуры ядерного нераспространения, имеющий решающее значение для безопасности Европы, региона и всего мира. Мы ожидаем, что Иран продолжит в полном объеме выполнять все свои ядерные обязательства по СВПД", — говориться в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что "отмена санкций, связанных с ядерной областью, является неотъемлемой частью сделки – она направлена на то, чтобы оказать положительное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но и, самое главное, на жизнь иранского народа". "Мы полны решимости защищать европейских экономических операторов, занимающихся законным бизнесом с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета безопасности ООН. Именно поэтому обновленный закон Европейского союза о блокирующем статуте вступает в силу 7 августа для защиты компаний ЕС, ведущих законный бизнес с Ираном, от воздействия экстерриториальных санкций США", — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что остальные стороны-участницы СВПД "обязались работать, в частности, над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжением экспорта Ираном нефти и газа". "По этим, как и по другим темам, наша работа продолжается, в том числе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД и поддержании экономических отношений с Ираном. В предстоящие недели эти усилия будут активизированы и пересмотрены на уровне министров", — говорится в документе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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