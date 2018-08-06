МИД Франции открыл кризисный центр после землетрясения в Индонезии

6 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

МИД Франции сообщил об открытии кризисного центра в связи с землетрясением в Индонезии, в результате которого погибли более 90 человек и сотни ранены, пострадали в том числе четыре гражданина Франции, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.

"По последним предварительным данным, в результате землетрясения в регионе Ломбок 5 августа погиб 91 человек и сотни ранены. На этом этапе известно, что четыре гражданина Франции ранены, ими занимается посольство", — говориться в коммюнике министерства.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования родным погибших и властям Индонезии в связи со случившейся трагедией.

"Наше посольство в Джакарте находится в постоянном контакте с местными властями, которые проводят спасательную операцию и эвакуацию иностранных граждан и туристов. Сотрудники консульства были направлены в аэропорт Ломбока для оказания помощи гражданам Франции", — сообщается в документе.

Отмечается также, что французское посольство в Джакарте и кризисный центр МИД следят за ситуацией в режиме реального времени.

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