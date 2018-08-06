Почти 70 человек госпитализированы после взрыва в Болонье

Шестьдесят семь человек госпитализированы после пожара и серии взрывов в итальянской Болонье, сообщили РИА Новости в местной медицинской службе.

"55 доставлены в главный госпиталь Болоньи, 10 отправлены в больницу Бадзано. Еще двоих приняли Чезена и Парма. Все они не получили тяжелых травм и ранений", - сказал собеседник агентства.

Информацию о двух погибших, ранее распространенную телеканалом Rainews24, представитель медицинской службы в разговоре с РИА Новости не подтвердил.

Ранее пожарная служба сообщила, что причиной инцидента стал взрыв бензовоза. Пламя перекинулось на машины, стоящие на площадке расположенного у эстакады дилерского центра, после чего они также начали взрываться. В результате на месте происшествия появился столб дыма и огня. Один из пролетов эстакады после взрыва обрушился.

ЧП не затронуло аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.

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