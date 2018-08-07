Судну с 87 мигрантами разрешили причалить в Испании

7 августа 2018 12:51 (UTC+04:00)

Судно Open Arms, на борту которого находятся 87 мигрантов, получило разрешение испанских властей зайти в порт Альхесираса, сообщает РИА Новости.

"Порт назначения – Альхесирас. Расположенный в 590 морских милях от места, где мы находимся, то есть три дня пути с этого дня, если хватит на всех продовольствия. 87 спасенных добираются до безопасного порта более недели", — говорится в сообщении неправительственной организации Proactiva Open Arms в Twitter.

Ранее власти Барселоны, Валенсии и Майорки, расположенные ближе, заявляли о готовности принять корабль, однако руководство Испании приняло решение предоставить порт Альхесираса как более подходящий для приема мигрантов.

Первого августа активисты подняли на борт 87 человек, которые пытались добраться до берегов Италии из Ливии. Среди них — восемь несовершеннолетних. 84 человека — выходцы из Судана, а также египтянин, сириец и выходец из Гамбии.

Принять мигрантов отказались Мальта и Италия. В последние два дня судно курсировало между Тунисом и итальянским островом Сардиния. Активисты обратились к премьеру Испании Педро Санчесу с просьбой предоставить безопасный порт. Не дождавшись ответа, в понедельник Open Arms направилось к Испании.

За это лето Open Arms уже дважды причаливало к испанским берегам. Четвертого июля 60 мигрантов, находившиеся на его борту, сошли в порту Барселоны. 21 июля судно зашло в порт Пальмы — на борту находилась иммигрантка из Камеруна, а также двое погибших — женщина и ребенок, которых не забрали ливийские военные во время спасательной операции.

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