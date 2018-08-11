Во время акции протеста в Бухаресте пострадали 450 человек

11 августа 2018 13:03 (UTC+04:00)

Более 450 человек, в том числе, 35 жандармов, пострадали в столкновениях во время антиправительственной манифестации на площади Виктории в Бухаресте в пятницу вечером. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару, пишет ТАСС.

По его словам, 70 человек из 452, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы. "Среди них и наша зверски избитая коллега, у которой подозрения на перелом шейного отдела позвоночника", - сказал Милитару. Он добавил, что в ходе беспорядков задержаны 33 человека, возбуждены восемь уголовных дел и наложены 23 штрафа на сумму 17 тыс. леев (€3,7 тыс.). У избитой женщины-жандарма похищен пистолет.

"Жандармы предпринимали исключительно оборонительные действия, когда были атакованы. Вмешательство было абсолютно оправданным"- сказал он .

Милитару сообщил, что у жандармерии были группы для диалога, которые разговаривали с людьми, объясняя, какому риску они подвергнутся, если останутся на площади. По его словам, решение очистить площадь от манифестантов было принято префектом столицы после того, как жандармов забросали камнями. Он призвал граждан, которые хотят выразить протест мирным способом, отмежевываться от лиц, которые прибегают к насилию, потому что хулиганы "используют мирных протестующих в качестве щита".

Ранее президент страны Клаус Йоханнис осудил разгон жандармами участников этой акции. Об этом глава государства написал в пятницу в Facebook.

"В подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций, - подчеркнул он. - Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка - это решение, заслуживающее осуждения. Министр внутренних дел должен срочно объясниться в связи с тем, как она [жандармерия] координировала события этим вечером".

В пятницу на бухарестской площади Виктории прошла антиправительственная акция протеста под лозунгом "Диаспора дома!", инициаторами которой были румыны, живущие и работающие за рубежом. К ним присоединились многочисленные соотечественники, оставшиеся в стране.

После неоднократных столкновений между жандармами и манифестантами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. Группа под названием "Коррупция убивает" уже призвала к новому митингу на площади Виктории в субботу.

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