В Англии более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса

14 августа 2018 00:46 (UTC+04:00)

По меньшей мере 41 человек, в том числе семь детей, пострадали в результате опрокидывания автобуса в графстве Кент на юго-востоке Англии, как передаёт РИА Новости говорится в заявлении службы скорой помощи графств Кент, Саррей и Сассекс.

"На данный момент 31 взрослый и семь детей с незначительными ранениями, а также три других пациента с серьезными травмами были доставлены в больницу", — говорится в Twitter скорой помощи.

Как сообщает полиция графства Кент, инцидент произошел примерно в 16.00 по местному времени (19.00) на трассе M-25. В результате ДТП движение на трассе было остановлено. Полиция и службы спасения сейчас работают на месте происшествия.

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