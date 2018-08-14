Мэр Лондона находится в контакте с полицией по ЧП у здания парламента

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что находится в тесном контакте с комиссаром полиции Лондона в связи с инцидентом, произошедшим утром рядом со зданием британского парламента, передает РИА Новости.

Во вторник утром автомобиль совершил наезд на ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.

"Я нахожусь в тесном контакте с комиссаром полиции Лондона по поводу инцидента на площади перед парламентом. Большое спасибо тем, кто первым откликнулся и был на месте так быстро. Расследование продолжается. Станция метро Вестминстер закрыта", - написал мэр в Twitter.

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