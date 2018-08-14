Макрон: Франция готова оказать Италии любую помощь в связи с крушением виадука близ Генуи

Франция соболезнует народу Италии в связи с обрушением автомобильного моста близ города Генуя и готова предоставить соседней стране любую необходимую помощь в связи с этой катастрофой. Об этом во вторник заявил президент республики Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

"Наши мысли сейчас о жертвах, их близких и о всем итальянском народе. Франция поддерживает Италию в этой трагедии и готова предоставить любую необходимую помощь", - написал французский президент на своей официальной странице в Twitter. Свою запись на французском Макрон затем продублировал и на итальянском языке.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон, в настоящий момент находящийся в отпуске в форте Брегансон - летней резиденции французских президентов на Средиземном море, сразу после известия о случившемся связался по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, чтобы выразить свои соболезнования. "Он провел беседу с Конте и выразил поддержку итальянскому народу в этом испытании", - проинформировали в Елисейском дворце.

Во вторник утром в пригороде Генуи обрушился виадук на скоростной автомагистрали А10, идущей от этого города вдоль средиземноморского побережья в сторону Франции. По данным итальянских СМИ, в момент обрушения на мосту находилось около 20 машин. К настоящему времени из-под завалов извлекли двух выживших. Спасательная операция продолжается.

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