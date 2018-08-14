Мэрия Генуи объявила двухдневный траур после обрушения моста

14 августа 2018 22:05 (UTC+04:00)

Мэрия итальянской Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали по меньшей мере 20 человек, передает РИА Новости.

"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", — говорится в сообщении мэрии.

В среду и четверг будут приспущены флаги города, Италии и Европейского союза на здании коммуны, органов госуправления и учебных учреждений города. В знак траура будут отменены все развлекательные мероприятия.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданных с места происшествия фотографиях у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

Согласно последним официальным сообщениям представителей службы Гражданской обороны, жертвами обрушения стали 20 человек, 16 пострадали.

Президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 35 человек (Обновлено)
Европа 19:50
Власти назвали причину обрушения моста в Генуе
Европа 18:47
Среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет азербайджанцев
Общество 18:30
Макрон: Франция готова оказать Италии любую помощь в связи с крушением виадука близ Генуи
Европа 17:33
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек (Обновлено)
Европа 17:32
Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан
Европа 9 августа 02:37
Лента новостей
МВД Британии: Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент у парламента был терактом
Европа 22:21
Индия назначила нового посла в России
Россия 21:45
В Турции освободили до суда двух греческих военных
Турция 21:18
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 20:58
Турция откажется от американских стройматериалов в ответ на санкции
Турция 20:50
В Китае произвели нержавеющую сталь толщиной в 0,02 мм
Китай 20:36
Коалиция США отказалась признавать победу над ИГ
США 20:35
Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании
Европа 20:18
В Китае растет объем использования иностранных инвестиций
Китай 20:08