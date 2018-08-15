Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 37 человек

15 августа 2018 12:36 (UTC+04:00)

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 37 человек, сообщила префектура североитальянского города, передает РИА Новости.

Личности пяти погибших пока не установлены. Шестнадцать человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди жертв трагедии восьмилетний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.

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