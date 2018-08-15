В Италии объявят траур по погибшим при обрушении моста в Генуе

15 августа 2018 20:45 (UTC+04:00)

День траура по погибшим в результате обрушения моста в Генуе будет объявлен в Италии, решение о его дате будет принято позже, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В среду вечером в Генуе прошло экстренное заседание совета министров страны, в котором приняли участие почти все члены кабмина. Их главным решением стало введение в области Лигурия режима чрезвычайной ситуации сроком на год. Кроме того, власти выделили на проведение первичных работ по ликвидации последствий пять миллионов евро из национального фонда чрезвычайных ситуаций.

"Мы объявим день национального траура, сейчас мы пытаемся определить день, чтобы он совпадал с церемонией похорон погибших", - заявил Конте.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

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