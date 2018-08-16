Число жертв обрушения моста в Генуе составляет 38 человек - Конте

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе составляет в настоящее время 38 человек, заявил в четверг журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте, заявление которого было показано в прямом эфире гостелевидения Rai, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, ранения получили 15 человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии. Конте напомнил, что государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.

В среду префектура Генуи сообщила, что жертвами обрушения моста стали 39 человек, 16 - были ранены. Многие граждане пока числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. По данным пожарной службы, минувшей ночью спасателям не удалось извлечь из-под завалов ни одного тела.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

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