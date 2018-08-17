Под Неаполем проходят первые похороны погибших при обрушении моста в Генуе

Похороны первых четырех человек, погибших во вторник в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, проходят в настоящее время в городе Торре-дель-Греко под Неаполем, как передаёт РИА Новости сообщают итальянские телеканалы.

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По данным местных властей, число погибших составляет 38 человек. В больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Пять человек пока считаются пропавшими без вести. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Правительство Италии постановило провести государственные похороны жертв трагедии в Генуе в субботу, когда в стране будет объявлен общенациональный траур. Однако родственники более чем половины погибших отказались от этого и предпочли предать земле своих близких в приватном порядке. Как стало известно журналистам, такое решение приняли семьи 20 жертв.

Первые похороны погибших в Генуе проходят в Торре-дель-Греко, жители которого прощаются с четырьмя своими молодыми земляками. Отец 29-летнего Джованни Баттилоро с горечью заявил перед похоронами, что "государство не защитило своих граждан". "С завтрашнего дня начнется борьба за то, чтобы найти виновных в гибели моего сына, его друзей и всех других жертв", — подчеркнул он. С обвинениями в адрес итальянских властей выступили и некоторые другие родственники погибших.

"Нельзя умирать из-за нерадивости, безответственности, поверхностности, бюрократизма, потому что это и есть настоящее насилие, насилие в отношении человека, в отношении человечества", — приводят СМИ слова архиепископа Неаполя кардинала Крешенцио Сепе, которые он произнес в ходе заупокойной службы.

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