Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара

19 августа 2018 23:41 (UTC+04:00)

Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — около 20 человек пострадали, в том числе дети, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.

В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.

Причина пожара пока не установлена.

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