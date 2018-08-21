Число жертв паводка на юге Италии возросло до восьми человек

21 августа 2018 01:48 (UTC+04:00)

Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до восьми человек, как передаёт РИА Новости стало известно журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Согласно информации источников, группа из 16 экскурсантов находилась в национальном парке Поллино близ горной речки Раганелло, когда их смыло бурным водным потоком. Четыре женщины и четверо мужчин погибли,12 человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали. В числе пострадавших — маленький ребенок, который был доставлен в больницу с симптомами переохлаждения.

Паводок вызвали ливневые дожди, которые внезапно обрушились в пятницу на провинцию Козенца.

Первоначально руководитель региональной службы гражданской обороны Калабрии Карло Танси сообщил о пяти погибших. Затем стало известно о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте пристально следит за ситуацией в Поллино, и из канцелярии главы правительства поступила информация о восьми жертвах.

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