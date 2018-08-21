В ЕС заявили о намерении подготовиться к провальному сценарию по Brexit

Евросоюз должен быть готовым к сценарию, при котором Брюссель и Лондон не смогут достичь соглашения по выходу Великобритании из состава сообщества. Об этом, как передает ТАСС, во вторник заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит очередной раунд переговоров.

"Переговоры входят в финальную стадию", - сказал он. По его словам, стороны намерены достичь соглашения, хотя "необходимо готовиться и к сценарию "без сделки". "Мы не стремимся к Brexit без сделки, но мы должны готовиться и к такому сценарию, - отметил он. - Соглашение необходимо достичь не позже ноября".

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в свою очередь выразил надежду, что сделку удастся заключить к октябрю, как запланировано сторонами. При этом он подчеркнул, что ряд важных вопросов Брюссель и Лондон еще не разрешили.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.