В Милане иммигрант притворялся работником автозаправки и крал деньги

22 августа 2018 02:23 (UTC+04:00)

38-летний выходец из Туниса делал вид, что работает на бензоколонке, а затем убегал с наличными деньгами клиентов, которые оставались без бензина и с пустым кошельком, передает РИА Новости со ссылкой на "Италию по-русски".

38-летний мужчина ежедневно надевал костюм сотрудника автозаправки с логотипом компании на груди, чтобы не вызывать подозрений. Автомобилисты прибывали на заправочную станцию самообслуживания, но постоянно находили автоматическую кассу неработающей. Тогда тунисец подходил к ним и объяснял, что работает здесь, пока кассу не починят.

Автомобилисты, таким образом, платили мошеннику наличные деньги, которые тунисец отправлялся "разменивать" или искать сдачу, или передавать их на кассу через коллегу. Он удалялся, предварительно прося водителей переставить автомобиль к самому дальнему насосу.

В тот момент, когда автомобилисты переезжали, тунисец перелезал через забор и исчезал с деньгами.

После многочисленных сообщений мужчина был задержан полицией и ответит перед судом по обвинениям в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Милане поймали серийного грабителя аптек по прозвищу "Старичок"
Европа 4 августа 17:35
Казахстан и Италия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов
Казахстан 19 июля 13:00
В Китае почти 250 человек арестовали за мошенничество
Китай 21 июня 19:38
Трое армян из Лос-Анджелеса обвиняются в мошеннической схеме на сумму $8 миллионов
Армения 24 мая 06:22
Азербайджанские художники представили свои картины в Милане (ФОТО)
Культура 12 марта 21:01
В Милане африканец залез на елку и попытался снять крест
В мире 26 декабря 2017 06:57
Лента новостей
На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение
Другие страны 01:55
Помпео и наследный принц Абу-Даби обсудили меры по борьбе с экстремизмом
США 01:25
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче четвертого тура супертурнира Sinquefield Cup
Общество 01:00
Большинство американцев поддержали идею создания космических войск
США 00:56
Самолет с рэпером Пост Мэлоуном на борту запросил экстренную посадку
США 00:35
На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове
В мире 00:12
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы
Общество 00:01
Бахрейн прекратил выдачу виз гражданам Катара
Арабские страны 21 августа 23:41
Германия заинтересована в развитии проекта «Южный газовый коридор»
Энергетика 21 августа 23:11