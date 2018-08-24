В Нидерландах начался сбор подписей за перенос столицы из Амстердама в Роттердам

Роттердамский предприниматель Роб Лагендейк начал сбор подписей в поддержку петиции, предлагающей сделать Роттердам новой столицей Нидерландов. Для вынесения вопроса на обсуждение на высшем политическом уровне идею должны поддержать не менее 40 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал AT5.

"Мне очень интересно, что думают об этом политики, - отметил Лагендейк. - Мы должны спросить себя, подходит ли нынешняя столица Нидерландам. Амстердам - это город прошлого. Роттердам же представляет будущее нашей страны".

По его словам, перенос столицы будет способствовать экономическому росту. "Мы сможем принимать гораздо больше туристов, но не как Амстердам. Наш город при этом вполне может оставаться пригодным и для жилья", - добавил предприниматель.

Данную инициативу поддерживает председатель крупнейшей местной партии Leefbaar Rotterdam ("Пригодный для жизни Роттердам") Йост Эрдманс. "Я думаю об этом уже несколько лет, - подчеркнул он. - У нас есть все необходимое для того, чтобы перенять эстафетную палочку. Хорошо, что начались обсуждения этого вопроса". По его мнению, перенос столицы не может произойти в одночасье. "Однако через 20 или 30 лет все возможно", - считает политик.

На специально созданном сайте свой голос в поддержку инициативы может отдать любой желающий. Если будет собрано более 40 тыс. подписей, то правительство должно будет вынести этот вопрос на обсуждение парламента.

При этом Роттердам является не единственным кандидатом на звание новой голландской столицы. Гаага также хочет стать главным городом страны, заявил представитель крупнейшей гаагской партии "Группа де Моса" Арьен Дуббелар. "Роттердам - красивый город, однако столицей на самом деле должна быть Гаага, - написал он в Twitter в ответ на роттердамскую инициативу. - Именно здесь располагается королевский дворец, базируются национальное правительство, парламент, международные суды и почти все посольства и министерства".

Как считает AT5, "Нидерланды вряд ли всерьез пойдут на то, чтобы поменять столицу", поскольку для это потребуется решить слишком много вопросов, в том числе внести изменения в конституцию. "Однако смена столицы не является чем-то беспрецедентным, - добавляет телеканал. - Бразилия, Казахстан, Белиз и Нигерия уже решались на такой шаг в прошлом".

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