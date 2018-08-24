В Нидерландах начался сбор подписей за перенос столицы из Амстердама в Роттердам

24 августа 2018 18:35 (UTC+04:00)

Роттердамский предприниматель Роб Лагендейк начал сбор подписей в поддержку петиции, предлагающей сделать Роттердам новой столицей Нидерландов. Для вынесения вопроса на обсуждение на высшем политическом уровне идею должны поддержать не менее 40 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал AT5.

"Мне очень интересно, что думают об этом политики, - отметил Лагендейк. - Мы должны спросить себя, подходит ли нынешняя столица Нидерландам. Амстердам - это город прошлого. Роттердам же представляет будущее нашей страны".

По его словам, перенос столицы будет способствовать экономическому росту. "Мы сможем принимать гораздо больше туристов, но не как Амстердам. Наш город при этом вполне может оставаться пригодным и для жилья", - добавил предприниматель.

Данную инициативу поддерживает председатель крупнейшей местной партии Leefbaar Rotterdam ("Пригодный для жизни Роттердам") Йост Эрдманс. "Я думаю об этом уже несколько лет, - подчеркнул он. - У нас есть все необходимое для того, чтобы перенять эстафетную палочку. Хорошо, что начались обсуждения этого вопроса". По его мнению, перенос столицы не может произойти в одночасье. "Однако через 20 или 30 лет все возможно", - считает политик.

На специально созданном сайте свой голос в поддержку инициативы может отдать любой желающий. Если будет собрано более 40 тыс. подписей, то правительство должно будет вынести этот вопрос на обсуждение парламента.

При этом Роттердам является не единственным кандидатом на звание новой голландской столицы. Гаага также хочет стать главным городом страны, заявил представитель крупнейшей гаагской партии "Группа де Моса" Арьен Дуббелар. "Роттердам - красивый город, однако столицей на самом деле должна быть Гаага, - написал он в Twitter в ответ на роттердамскую инициативу. - Именно здесь располагается королевский дворец, базируются национальное правительство, парламент, международные суды и почти все посольства и министерства".

Как считает AT5, "Нидерланды вряд ли всерьез пойдут на то, чтобы поменять столицу", поскольку для это потребуется решить слишком много вопросов, в том числе внести изменения в конституцию. "Однако смена столицы не является чем-то беспрецедентным, - добавляет телеканал. - Бразилия, Казахстан, Белиз и Нигерия уже решались на такой шаг в прошлом".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за сообщений о бомбе
Европа 20 августа 02:15
Тела четырех туристов, погибших в Таджикистане, доставили на родину
Таджикистан 8 августа 15:24
Тела погибших в Таджикистане туристов передали диппредставительствам
Таджикистан 3 августа 12:05
Нидерландская компания создаст для Узбекистана туристическую навигационную карту
Туризм 31 июля 12:00
Пострадавших при атаке в Таджикистане туристов доставили в Душанбе
Таджикистан 31 июля 11:42
Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов
Таджикистан 30 июля 17:41
Лента новостей
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 19:02
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан способствует еще большему развитию отношений между двумя странами - эксперт
Политика 19:00
Google запустила режим "самоуничтожающихся" писем
В мире 18:27
В Казахстане снизились поступления от страхования имущества
Бизнес 18:13
В Азербайджан арестованы лица за незаконную охоту на джейранов
Происшествия 18:10
Танкер с грузинскими моряками найден
Грузия 18:08
Цена нефти марки Brent превысила $76 за баррель впервые с 11 июля
Энергетика 18:01
В Финляндии четыре человека погибли при падении автобуса с моста
Другие страны 17:57
В Баку для военнослужащих проведен концерт в честь праздника Гурбан (ФОТО)
Социум 17:51