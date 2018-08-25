В Марселе на вокзале поезд сошел с рельсов

25 августа 2018 02:23 (UTC+04:00)

Высокоскоростной поезд сошел с рельсов вечером в пятницу при въезде на вокзал Марселя, никто не пострадал, как передаёт РИА Новости сообщает Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF).

"Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшего на низкой скорости на въезде на вокзал", — сообщает SNCF в своем официальном аккаунте в сети Twitter.

На момент происшествия в составе находилось 350 пассажиров. "Никто из наших клиентов и сотрудников не пострадал", — отмечает компания.

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