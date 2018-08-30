Могерини заявила об обеспокоенности ситуацией в Идлибе

30 августа 2018 17:20 (UTC+04:00)

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о крайней обеспокоенности тем, что может произойти в сирийском Идлибе в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

"Я крайне обеспокоена тем, что может произойти в Идлибе в ближайшие дни", — сказала Могерини по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Вене.

По ее словам, Евросоюз всегда был убежден в том, что жители Сирии заслуживают мира и что внешние силы, в том числе ЕС, не могут формировать политическое будущее другой страны.

Она также сказала журналистам, что война в Сирии, по ее мнению, еще не закончилась.

"Каждый сириец — как внутри страны, так и за ее пределами — должен иметь место, куда он может вернуться, вернуться домой, место, где он будет в безопасности и свободен. Я думаю, это будет конец войны. Боюсь, мы далеки от этого", — добавила Могерини.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

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