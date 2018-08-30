Дания выделит $110 млн на преодоление последствий "жесткого" Brexit

30 августа 2018 19:12 (UTC+04:00)

Правительство Дании выделит 700 млн датских крон (около $110 млн) на решение проблем, которые могут возникнуть из-за выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщил в четверг глава датского минфина Кристиан Енсен, передает ТАСС.

"Мы располагаем резервным пулом из 700 млн крон для решения возможных проблем, которые могут возникнуть в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве или если она не выполнит возложенные на нее обязательства", - приводит его слова агентство Reuters.

При этом министр не уточнил, на какие конкретно цели могут быть потрачены эти деньги. "Они будут использованы, как только мы поймем последствия переговоров по Brexit", - уточнил он.

Переговоры по Brexit между Брюсселем и Лондоном вступили в заключительную стадию и должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны будут одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года

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