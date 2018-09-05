Суд в Греции отменил специальный налог на вино

5 сентября 2018 10:29 (UTC+04:00)

Государственный совет Греции — один из высших судов в стране — отменил решение министерства финансов от 2015 года о введении специального налога на потребление вина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Греческую ассоциацию вин.

Новый налог на вино — 15 центов за бутылку объемом 0,7 литра и 20 центов за литровую — был введен в декабре 2015 года правительством Алексиса Ципраса с целью постараться заткнуть дыры в бюджете. Виноделы тогда заявили, что налог уничтожит виноделие и подали иск в Госсовет. В январе 2016 года сотни винных заводов в Греции были закрыты в знак протеста, на входе вывешены черные флаги.

Верховный кассационный суд удовлетворил поданный в январе 2016 года иск ряда организаций виноградарей и виноделов, сообщила Греческая ассоциация вин.

По решению суда, правительство обязано отменить пресловутый специальный налог.

Производители вин приветствовали решение суда, отметив, что с момента введения нового налога заявляли о его несправедливости. В заявлении ассоциации говорится, что им обещали "политическое решение об отмене налога", но добиться этого удалось только через суд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Греции моряки, требующие повышения зарплаты, на сутки продлили забастовку
Европа 4 сентября 09:26
Греческие моряки бастуют, требуя увеличения зарплаты
Европа 3 сентября 09:28
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Европа 31 августа 12:06
Премьер Греции пригласил президента Китая посетить Афины
Европа 27 августа 23:13
На Крите нашли камерную гробницу с саркофагами и древними амфорами
Европа 25 августа 17:52
Узбекистан и Греция могут запустить прямой авиарейс
Туризм 24 августа 15:21
Лента новостей
Карбамидный завод в Туркменистане повысил объемы производства
Туркменистан 12:00
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос на 35 %
Казахстан 11:53
Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе Азербайджана
Бизнес 11:50
Цена биткоина продолжает расти
Бизнес 11:49
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии Таро Коно (ФОТО)
Политика 11:36
В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам
Узбекистан 11:30
Личные отношения президентов Азербайджана и России способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе - эксперт
Точка зрения 11:30
Силы ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем на Голанах
Израиль 11:29
10 крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана на 40% увеличили поставки за рубеж
Бизнес 11:16