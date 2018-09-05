Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе

5 сентября 2018 19:36 (UTC+04:00)

Свыше 5,6 миллионов сирийских беженцев находятся в Европе и соседних с Сирией странах по оценкам Франции. Об этом сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии, передает РИА Новости.

"По оценкам профильных ведомств Франции, в соседних с Сирией странах и в Европе на сегодняшний день находятся свыше 5,6 млн беженцев из САР. Кроме того, в Сирии насчитывается 6,6 млн временно перемещенных лиц - это самое многочисленное перемещенное население в мире", - сказал Бурцев.

Он сообщил, что во Франции подтверждают настрой работать в международных инстанциях и совместно с партнерами над тем, чтобы условия для возвращения беженцев соблюдались.

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