Английская полиция задержала женщину после нападения с ножом в Барнсли

9 сентября 2018 06:23 (UTC+04:00)

Полиция задержала молодую женщину после нападения с ножом в Барнсли, эксперты провели оценку ее психического состояния, сообщила полиция Южного Йоркшира, переадет РИА Новости.

"28-летняя женщина, задержанная этим утром по подозрению в покушении на убийство, остается под стражей", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что была проведена оценка ее психического состояния.

Кроме того, полиция сообщила об обнаружении кухонного ножа. Однако мотивы женщины на данный момент не установлены. "На данный момент мы не будем делать выводов о мотиве. Неуместно строить предположения", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что центр города Барнсли на севере Англии был перекрыт в связи с серьезным инцидентом. По данным местных СМИ, речь шла о нападении с ножом. В результате инцидента один человек получил незначительные ножевые ранения.

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