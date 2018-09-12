Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом

12 сентября 2018 02:34 (UTC+04:00)

Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку из-за скандала, связанного с получением магистерской степени мадридского университета, сообщает РИА Новости.

Ранее издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а, по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом.

Еще накануне Монтон утверждала, что получение всех документов об образовании в Университете короля Хуана Карлоса было законным и она готова предоставить необходимые подтверждения. Однако во вторник вечером в заявлении по телевидению она объявила об уходе. "Я сообщила Педро Санчесу о моем решении подать в отставку", — сказала министр.

Новым министром здравоохранения стала Мария Луиса Карседо, которая в июле была назначена верховным комиссаром по борьбе с детской бедностью, говорится в сообщении испанского правительства.

Это далеко не первый скандал, связанный с учебой испанских политиков в этом университете. В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда.

Это уже вторая отставка в кабинете премьер-министра Санчеса, пришедшего к власти в начале июня. Всего через неделю после назначения со своего поста ушел министр культуры Испании, известный журналист и писатель Максим Уэрта. Причиной стала публикация в газете El Confidencial о том, что Уэрта уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его оштрафовали налоговые органы.

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