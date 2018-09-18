В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе

18 сентября 2018 22:37 (UTC+04:00)

Самый высокий подвесной мост в Европе — над итальянской долиной Валь Тартано — соединит населенные пункты Морбень и Сондрио. Он будет открыт 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Coriere della Sera.

Сооружение "Мост в небо" соединит две горные вершины высотой 1034 метра. Длина моста — 234 метра, он располагается на высоте 140 метров. Его строительство обошлось в 750 тысяч евро.

Мост позволит местным жителям быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше для этого им приходилось пересекать всю долину.

Также он может стать местной достопримечательностью. Туристы получат возможность увидеть невероятной красоты панораму — плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро. Вход для путешественников будет стоить 5 евро. За эти деньги можно ходить по мосту неограниченно число раз.

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