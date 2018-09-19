Девять стран приостановили импорт свинины из Бельгии из-за АЧС

19 сентября 2018 16:08 (UTC+04:00)

Япония, Сингапур и ЮАР пополнили список третьих стран, приостановивших импорт свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщили, сообщили РИА Новости в бельгийской федерации производителей мяса.

Ранее от закупок мяса и живых свиней в Бельгии из-за пяти погибших здесь от АЧС диких кабанов отказались Китай, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Мексика и Белоруссия. Помимо этого, Украина, Китай, Южная Корея, Белоруссия и Сербия приостановили импорт из Бельгии продуктов кормления свиней. Однако в королевстве до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания у поголовья свиноводческих ферм.

"Условием возобновления импорта для этих стран является полное снятие угрозы распространения вируса АЧС в Бельгии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на долю Китая и Южной Кореи приходится около 45% поставок бельгийской свинины в третьи страны. Бельгийские производители были вынуждены переориентировать экспорт из-за продовольственного эмбарго РФ в ответ на санкции Евросоюза.

После обнаружения погибших кабанов власти Валлонии на месяц запретили посещать лесные зоны на юге коммуны Эталь, находящейся вблизи границы с Францией и Люксембургом. По оценке экспертов, гибель кабанов в регионе может носить массовый характер: вирусом АЧС могут быть заражены от одного десятка до 400 диких кабанов.

Ранее власти Валлонии запретили охоту и кормление животных в лесах Эталь.

Эксперты ветеринарно-санитарной службы Бельгии совместно с экспертами ЕС проверяют поголовье свиноводческих ферм в Валлонии на наличие заболевания АЧС.

Министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм ранее заверил, что вирус АЧС не несет угрозу здоровью человека. Однако эффективной вакцины против АЧС пока не создано. Вирус может легко передаваться от одного животного другому, угрожая поголовью свиноферм.

Как отмечало федеральное агентство Бельгии по безопасности продовольственной сети (Afsca), гибель диких животных подтверждает, что вирус АЧС, очаги которого были зарегистрированы в Восточной Европе, распространяется на западную часть континента. Случаи заболевания АЧС ранее были установлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии.

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