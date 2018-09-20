В Стокгольме три человека пострадали после стрельбы

20 сентября 2018 12:22 (UTC+04:00)

Три человека пострадали после стрельбы в микрорайоне Багармоссен на юге Стокгольма в среду поздно вечером, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма, передает РИА Новости.

"Два человека получили огнестрельные ранения в ноги. Еще один пострадал от насилия", — говорится в сообщении для прессы. Сообщение о стрельбе поступило в 23.13 по местному времени. Поясняется, что все трое доставлены в больницу.

В четверг утром полиция сообщила, что в связи с произошедшей стрельбой задержаны семеро человек.

Шведское телевидение SVT сообщает со ссылкой на очевидцев, что на месте стрельбы находились от четырех до десяти человек, были слышны крики и стрельба.

"К нам поступило несколько звонков от жителей микрорайона, которые слышали выстрелы и крики", — процитировала газета Aftonbladet слова представителя полиции Микаэля Петтерссона. Он не исключил, что в стрельбе, судя по всему, оказались замешанными представители разных групп, "которые о чем-то не договорились".

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