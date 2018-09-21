Молдавская армия перейдет на контрактную основу к 2021 году

21 сентября 2018 00:59 (UTC+04:00)

Численность солдат, призванных на срочную службу, в армии Молдавии постепенно будет снижаться; к 2021 году военная служба в стране перестанет быть обязательной, сообщила в четверг пресс-служба правительства со ссылкой на премьера Павла Филипа, передаёт РИА Новости.

"Премьер-министр отметил, что после утверждения программы "Профессиональная армия 2018-2021" контингент военнослужащих по контракту увеличился более чем на 300 человек, а военнослужащих срочной службы стало меньше на 400 человек. Согласно плану, в 2019 году контингент военнослужащих срочной службы сократится еще на 1000 человек, и в 2021 году военная служба перестанет быть обязательной", — говорится в сообщении.

Заявление Филипа было сделано во время его посещения международных учениях "Огненный щит –2018". В учениях участвуют около 800 военнослужащих Национальной армии Молдавии, а также военные из Румынии и США.

"Республика Молдова не может содержать очень большую армию, но мы обязаны обеспечить хорошую подготовку и профессионализм военнослужащих. Конечно, я бы хотел, чтобы наши военные использовали оружие только во время военных учений", — сказал премьер.

В рамках программы "Глобальная инициатива миротворческих операций" США предоставили Молдавии финансовую поддержку в размере около 4 миллионов долларов. На эти деньги был отремонтирован полигон Бульбоака и казармы военной базы.

Правительство Молдавии 20 июня утвердило программу "Профессиональная армия 2018–2021", которая предлагает возможность полностью заменить призывников солдатами, служащими по контракту. В рамках программы также планируется модернизировать армию, обеспечить лучшее оснащение и переподготовку кадров, чтобы поднять престиж воинской службы. Армия должна стать работодателем для военных и гражданских лиц.

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