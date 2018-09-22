СМИ: Министры потребуют от Мэй подготовки нового плана по Brexit

Члены британского кабинета министров потребуют от главы правительства Терезы Мэй выдвинуть новый план выстраивания отношений с ЕС после Brexit на смену предложениям, согласованным 6 июля на заседании кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс. Об этом сообщила вечером в пятницу на своем сайте газета The Daily Telegraph.

По сведениям издания, требование к премьер-министру о необходимости подготовить "план В" как альтернативу предложениям Чекерса, привязывающим страну к правилам ЕС ради сохранения зоны свободной торговли, прозвучат уже в ближайший понедельник на заседании правящего кабинета тори. И это при том, что изначально кабмин намеревался собраться в этот день для обсуждения иной повестки дня, где доминировали вопросы миграционной политики. Ожидается, что на этом заседании министры окажут на Мэй давление с целью заставить ее сменить команду своих ключевых советников по вопросам взаимоотношений с ЕС, включая Оливера Роббинса, и назначить на их место экспертов более высокого уровня для дальнейшего ведения переговоров с Брюсселем.

Если же Мэй не последует этому требованию и не откажется от идей Чекерса, она может столкнуться с демонстративным уходом с заседания ряда членов кабмина в знак протеста против правительственной политики реализации Brexit. В числе тех, кто может прибегнуть к такому шагу, газета называет министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Также существуют предположения, что ряды правительства еще до начинающейся через восемь дней ежегодной партийной конференции тори может покинуть и министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. В числе несогласных с предложениями Чекерса называют и главу МВД Саджида Джавида, но, как отмечает The Daily Telegraph, он из-за этого уходить в отставку не собирается.

Вернувшись в Великобританию после завершения внеочередного саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй выступила в пятницу с заявлением, в котором констатировала, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике. Она также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет.

Это заявление премьера последовало после того, как по завершении форума в Зальцбурге британские издания выступили с критикой Мэй, указав на ряд просчетов британского правительства при подготовке к саммиту ЕС, который был назван провальным для главы кабмина. По мнению аналитиков, неспособность премьера убедить европейских коллег принять предложение Лондона по Brexit ослабило позиции Мэй перед начинающейся 30 сентября конференцией правящей Консервативной партии.

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