Президент Македонии объявил бойкот референдуму о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов, выступая перед македонской диаспорой США, сообщил об отказе от участия в предстоящем референдуме о переименовании бывшей югославской республики по договору с Грецией, передаёт РИА Новости.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония". В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

В ночь на воскресенье Объединенная македонская диаспора США вручила в Детройте президенту Иванову свидетельство о признании его "Государственным деятелем глобального масштаба".

"Что касается меня, я уже проголосовал 27 лет назад – 8 сентября 1991 года (на референдуме о независимости страны). Не отступаю от моего решения. Поэтому 30 сентября не пойду голосовать", — разместил телеканал a1on и другие СМИ видео обращения Иванова к диаспоре.

В сентябре он заявил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини о неприятии им договора Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики, несмотря на перспективы вступления страны в НАТО и ЕС.

"Этим соглашением не только меняется имя существующего государства, но и создается новое полусуверенное государство с новым названием, с новой внутренне-правовой и международно-правовой идентичностью", — отметил в Детройте македонский лидер, бывший декан юридического факультета.

В присутствии сенаторов США Пола Митчелла и Деби Дингел на мероприятии он указал на необходимость проведения в Македонии борьбы с коррупцией и финансово-политической зависимостью партий в Скопье.

"Даже с принятием вредоносного греческого договора и с внесением изменений в конституцию, членство в НАТО и ЕС не наступит автоматически", — подчеркнул президент Македонии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.

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