В Елисейском дворце призвали не затягивать переговоры по Brexit до ноября

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) не должны затягиваться до ноября. Об этом в понедельник после заседания Совета министров заявил представитель Елисейского дворца, которого цитирует агентство Reuters, передает ТАСС.

В минувшую пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Австрии по итогам неформального саммита ЕС заявил, что предложения Великобритании по единому европейскому рынку и ирландской границе неприемлемы, и что он ждет от Лондона нового плана к октябрю.

"Это способ усилить давление", - сказал представитель администрации французского лидера. По его словам, "к ноябрю предстоит проделать много работы". "Мы должны ее сделать и не позволить этому процессу затянуться", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

На минувшей неделе в австрийском Зальцбурге состоялся неформальный саммит ЕС, одной из главных тем которого стали переговоры по Brexit. Вернувшись в Великобританию после завершения этой встречи, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором констатировала, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике. При этом она предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет.

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