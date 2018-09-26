Макрон предложил выстроить новый баланс сил на планете на основе сотрудничества

Франция считает необходимым выстроить новый баланс сил между государствами планеты, основываясь на принципе многостороннего сотрудничества. Как передаёт ТАСС об этом заявил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН французский президент Эмманюэль Макрон.

"Глядя на современный дисбаланс сил, я не верю в закон сильнейшего, как бы он ни пытался облечься в видимость легитимности, он уже утратил все признаки законности. Я верю, что перед нами лежит третий возможный путь, вероятно самый сложный, самый требовательный - он требует от нас сообща выработать новую модель, вместе найти новый мировой баланс", - сказал Макрон.

По его словам, за последний век мир прошел через противостояние двух враждующих глобальных блоков к гегемонии одной сверхдержавы и теперь возвращается к противостоянию нескольких региональных сил. "После Второй мировой войны на протяжении многих десятилетий мы жили в условиях баланса, который выстроился вокруг противостояния "блок против блока", затем мы увидели своего рода модель с гипердержавой, и вот уже несколько лет мы наблюдаем за новой дестабилизацией мира, отмеченной возвращением множества держав. Новый баланс, который мы обязаны создать, должен основываться на новых формах регионального и международного сотрудничества", - отметил французский президент.

Этот новый баланс сил, добавил Макрон, должен "выстроиться вокруг трех принципов". "Первый - это уважение [государственных] суверенитетов, что составляет само основание нашего Устава [ООН], второй - укрепление регионального сотрудничества между нами и третий - создание более прочных международных гарантий. Вокруг этого подхода, этих принципов мы должны работать над урегулированием современных кризисов", - уверен он.

По мнению французского президента, система взаимоотношений между государствами, установленная Вестфальским миром в XVII веке, оказалась сегодня в глубочайшем кризисе.

"Мы должны трезво оценивать, в каком времени мы сейчас оказались. Сегодня мы переживаем самый глубокий кризис либерального вестфальского миропорядка, который когда-либо знали", - заявил Макрон.

По оценке французского президента, в первую очередь это связано с тем, что эта система межгосударственных отношений "частично не сумела отрегулировать саму себя". "Острейшие проблемы в сфере экономики, финансов, экологии и климата до сих пор не нашли надлежащих решений", - констатировал он.

Второй проблемой современного миропорядка Макрон назвал непреодолимые противоречия между многими государствами, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Наша коллективная способность находить ответы на возникающие кризисы слишком часто наталкивается на препятствия в виде расхождений во мнениях в Совете Безопасности. Наша организация [ООН] часто сводится к осуждению нарушений прав человека, которые она клялась гарантировать", - отметил французский лидер.

Как напомнил Макрон, 70 лет назад Генеральная Ассамблея ООН на заседании в Париже утвердила Всеобщую декларацию прав человека, но сегодня "определенный исторический, культурный, религиозный релятивизм ставит под сомнение само основание этих всеобщих прав". "Родившись из надежды, ООН может стать, как и предшествовавшая ей Лига наций, символом бессилия", - предостерег он, добавив, что ответственность за это несут все государства и их руководители.

Вестфальская система международных отношений создана в Европе на основе Вестфальского мира, заключенного по итогам окончившейся в 1648 году Тридцатилетней войны в Священной Римской империи. Поныне в отношениях между государствами действуют такие принципы данной системы, как приоритет национальных интересов, принцип баланса сил, государственного суверенитета, право требовать невмешательства во внутренние дела государства, принцип действия международного права и применения дипломатии в международных отношениях, а также некоторые другие ее элементы.

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