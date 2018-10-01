Премьер Македонии прокомментировал исход референдума

Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил вечером в воскресенье премьер Македонии Зоран Заев, передаёт РИА Новости.

"Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС", — заявил он в пресс-центре кампании в поддержку референдума.

Он добавил, что в ближайшие недели в парламенте попытается собрать большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинам. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, вновь заявил македонский лидер.

"Решение, которое принято сегодня не было легким. Но оно должно было быть принято сегодня. Было много дискуссий в прошедшие месяцы на политической сцене, в СМИ, между друзьями и в семьях. И, наконец, каждый гражданин принял свое собственное решение. Это преимущество демократии и это возможность поблагодарить всех граждан, и тех, кто голосовал за, и тех, кто голосовал "против", — заявил Заев.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.

Ожидается, что вопрос о принятии конституционных изменений, необходимых по договору с Грецией о переименовании, при любом исходе референдума будет внесен на рассмотрение парламента, где партии Заева потребуется большинство в 81 из 120 голосов для их принятия. Сейчас правящая коалиция официально располагает 69 мандатами.

Государственная избирательная комиссия ранее зарегистрировала 1,8 миллиона избирателей. Волеизъявление прошло в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой республикой?".

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