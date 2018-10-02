Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции

2 октября 2018 01:21 (UTC+04:00)

Глава МВД Франции Жерар Коллон подал в отставку, однако президент страны Эммануэль Макрон отказался ее принять, сохранив главу ведомства на посту, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

"Министр внутренних дел Жерар Коллон вечером в понедельник подал прошение об отставке президенту республики. Тот его не принял", — пишет газета.

В середине сентября 72-летний министр, ранее на протяжении 16 лет занимавший пост мэра Лиона, заявил, что "если у него не обнаружат серьезное заболевание", он "скорее всего" намерен снова баллотироваться на пост градоначальника в 2020 году.

Коллон также рассказал, что не хочет быть руководителем ведомства "до последнего" и может оставить пост уже в 2019 году. Заявление министра породило немало дискуссий о том, кто же займет кресло главы МВД после него.

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