Лидеры ЕС проведут встречу по Brexit перед решающим саммитом в Брюсселе

4 октября 2018 13:37 (UTC+04:00)

Лидеры 27 стран Евросоюза проведут встречу по переговорам относительно выхода Великобритании из состава ЕС 17 октября - за день до решающего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает в четверг ТАСС.

"17 октября лидеры 27 стран встретятся в Евросовете, чтобы обсудить Brexit. На рабочем ужине 17 октября лидеры рассмотрят состояние переговоров с Великобританией", - говорится в заявлении Совета.

В документе подчеркивается, что плановый саммит ЕС 18 октября должен стать ключевым по переговорам по Brexit. "В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов на переговорах по Brexit. Тогда мы решим, есть ли условия для созыва экстренного саммита в ноябре, чтобы финализировать и формализовать сделку", - цитирует Совет главу Евросовета Дональда Туска, который еще на саммите в Зальцбурге 20 сентября заявил, что встреча лидеров ЕС в октябре станет решающей для переговоров по Brexit.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, затем ее должны будут одобрить Европарламент и британский парламент. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин считает верной, хотя и запоздалой инициативу ЕС по Ирану
Иран 10:48
Грузия получила от США 500 тыс. долларов на "на укрепление стратегических коммуникаций"
Грузия 3 октября 14:59
Из Брюсселя в Баку на 60 лет назад (ФОТО)
Культура 3 октября 14:22
Полиция Лондона задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро
Европа 3 октября 00:26
Премьер Эстонии обсудит в Европарламенте будущее Европы
Европа 2 октября 21:46
Европарламент отменил решение выделить Турции 70 миллионов евро
Европа 2 октября 18:36
Лента новостей
IOSCO поможет Узбекистану в развитии рынка ценных бумаг
Бизнес 14:01
Мария Захарова: Россия приветствует все позитивные тенденции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе
Политика 13:39
Глава МИД Казахстана и министр обороны Индии обсудили вопросы миротворческого контингента
Казахстан 13:28
Хикмет Гаджиев: Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах в плоскости стратегического партнерства
Политика 13:26
В Азербайджане стало больше женщин-директоров школ
Общество 13:25
Россия ищет механизмы для работы в Иране без ущерба от санкций США
Иран 13:24
Туркменистан реконструирует автомобильный мост через каспийский залив
Бизнес 13:19
Каспийская роза Фахрии Халафовой покорила Неделю моды в Милане (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 13:15