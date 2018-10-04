Лидеры ЕС проведут встречу по Brexit перед решающим саммитом в Брюсселе

Лидеры 27 стран Евросоюза проведут встречу по переговорам относительно выхода Великобритании из состава ЕС 17 октября - за день до решающего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает в четверг ТАСС.

"17 октября лидеры 27 стран встретятся в Евросовете, чтобы обсудить Brexit. На рабочем ужине 17 октября лидеры рассмотрят состояние переговоров с Великобританией", - говорится в заявлении Совета.

В документе подчеркивается, что плановый саммит ЕС 18 октября должен стать ключевым по переговорам по Brexit. "В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов на переговорах по Brexit. Тогда мы решим, есть ли условия для созыва экстренного саммита в ноябре, чтобы финализировать и формализовать сделку", - цитирует Совет главу Евросовета Дональда Туска, который еще на саммите в Зальцбурге 20 сентября заявил, что встреча лидеров ЕС в октябре станет решающей для переговоров по Brexit.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, затем ее должны будут одобрить Европарламент и британский парламент. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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