Два человека ранены при стрельбе в центре Парижа

7 октября 2018 16:29 (UTC+04:00)

Два человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье утром на одной из главных парижских улиц - авеню Георга V. Об этом, как передает ТАСС, сообщил сайт газеты Le Parisien.

По его информации, пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Расследование ведет Бригада по уголовным делам столичной полиции.

Инцидент произошел в 06:15 по парижскому времени на авеню Георга V, где расположены гостиницы "Георг V", "Принц Уэльский", а также церковь и посольство Китая.

Объектом вооруженного нападения стал автомобиль, в котором находилось водитель и пассажир. К моменту прибытия сотрудников полиции пострадавшие были без сознания. Как сообщили источники в правоохранительных органах, на месте им была оказана первая медицинская помощь, затем оба были доставлены в госпитали Питье-Сальпетриер и Перси. Их состояние оценивается как критическое.

Нападавшие скрылись с места преступления до прибытия полиции, они объявлены в розыск. На месте инцидента находится прокурор Парижа.

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