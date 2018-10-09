Глава Шотландии во вторник выскажется за независимость на фоне Brexit

9 октября 2018 04:07 (UTC+04:00)

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен выступит во вторник с большой речью на съезде своей Шотландской национальной партии в Глазго и заявит, что на фоне провала переговоров по Brexit и общей нестабильности в Британии независимая Шотландия может стать "путеводной звездой" для демократических ценностей, передаёт РИА Новости.

"Правительство в Вестминстере день ото дня терпит новые неудачи, провал за провалом. Тяжело наблюдать за этим усугубляющимся бедствием и чувствовать что-то кроме отчаяния", — говорится во фрагментах текста речи Стёрджен, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Так что от нас зависит – и сейчас более, чем когда-либо – принести оптимизм и надежду. Вы только подумайте о том, насколько больше надежд будет, когда мы вложим будущее Шотландии в руки Шотландии и станем независимой страной. Независимая Шотландия, как и Шотландия сейчас, будет путеводной звездой для прогрессивных ценностей: равенства, возможностей, разнообразия и справедливости. Сегодня эти ценности важней, чем когда-либо на нашем веку", — отметит Стёрджен.

В понедельник Стёрджен высказалась за предоставление Шотландии, проголосовавшей на референдуме 2016 года против выхода Великобритании из ЕС, особого статуса — аналогичного тому, что может быть у Северной Ирландии после Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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