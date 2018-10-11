Меркель выразила оптимизм относительно хода переговоров о Brexit - СМИ

11 октября 2018 04:17 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила ход переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила в среду после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

"Сигналы из Брюсселя очень позитивны", - сказала Меркель. Она выразила надежду, что в ближайшее время удастся еще немного продвинуться вперед на переговорах.

В то же время канцлер предостерегла от поспешной радости. "Иногда дьявол кроется в деталях", - предупредила она.

Ранее в среду главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз и Великобритания должны достичь соглашения о выходе королевства из сообщества до саммита ЕС 17-18 октября.

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