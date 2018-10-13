Премьер Госсовета КНР обсудит в ЕС совместные меры по борьбе с протекционизмом

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 13-19 октября совершит визит в Бельгию и Нидерланды, в ходе которого планирует уделить особое внимание координации международных действий по защите многосторонних форматов торгово-экономического, инвестиционного и политического сотрудничества, а также борьбе с усиливающимся в мире протекционизмом, передает в субботу ТАСС.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Китая Ван Чао, это турне "станет важным событием в развитии двусторонних связей Пекина и Европы на высшем уровне, в укреплении взаимных контактов всеобъемлющего стратегического партнерства".

В Евросоюз глава китайского правительства отправился из Душанбе, где только что завершилась 17-я встреча на уровне премьер-министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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