В Великобритании из-за шторма "Каллум" погибли три человека - СМИ

По меньшей мере три человека погибли из-за непогоды, вызванной штормом "Каллум" в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

По ее данным, мужчина погиб в субботу в результате оползня рядом с населенным пунктом Кумдуад на западе Уэльса. Еще один человек утонул ранее у побережья города Брайтон (графство Восточный Суссекс). Спасателям удалось вытащить из воды мужчину и женщину, которые прогуливались по гавани города Пенарт в Уэльсе и угодили в воду во время непогоды, а затем доставить пару к медикам. Позднее мужчина умер в больнице.

Как уточняет газета Express, больше всего от шторма пострадала западная часть королевства, где вышли из берегов реки и часть домов осталась без электричества. Поезда в Уэльсе и на юго-западе Англии следуют с опозданием из-за оползней и упавших деревьев. Дожди продолжатся на юго-западе Великобритании утром в воскресенье, однако к полудню непогода переместится в восточный и юго-восточный регионы страны, отмечает газета.

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