Правительство Великобритании намерено достичь прогресса на переговорах по Brexit

Великобритания намерена достичь прогресса на переговорах с Евросоюзом по вопросу заключения соглашения об условиях сотрудничества после Brexit. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association, говорится в совместном заявлении Министерства по вопросам Brexit и канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

После завершения переговоров между британский министром по вопросам Brexit Домиником Раабом и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье Великобритания "по-прежнему привержена достижению прогресса" на саммите ЕС 17-18 октября, несмотря на то, что между сторонами остается ряд "нерешенных вопросов", отметили в британском правительстве.

Основной проблемой на переговорах Брюсселя и Лондона в последние месяцы оставался вопрос об организации пограничного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.

Саммит 17 октября был ранее определен сторонами как крайний срок для достижения соглашения, которое затем должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС и Великобритании, а также Европарламент, причем успеть сделать это они должны до 29 марта 2019 года, когда Соединенное Королевство должно окончательно выйти из ЕС.

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