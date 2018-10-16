Четверо полицейских ранены при нападении на участок полиции в Афинах

Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание newsit.gr.

По данным издания, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы, уточняет издание. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

"Нападение совершили анархисты", - говорится в сообщении.

Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.

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