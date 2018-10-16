Четверо полицейских ранены при нападении на участок полиции в Афинах

16 октября 2018 00:42 (UTC+04:00)

Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание newsit.gr.

По данным издания, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы, уточняет издание. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

"Нападение совершили анархисты", - говорится в сообщении.

Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Айдын Садыхов открыл окно в мир мистических историй и легенд в Греции
Культура 11 октября 16:41
Основные работы по TAP в Греции и Албании близки к завершению
Энергетика 11 октября 15:41
Греция предложила США создать в стране новые постоянные военные базы
В мире 10 октября 15:21
Началось исследование рынка для выбора страхового брокера в рамках проекта IGB
Энергетика 10 октября 10:15
Земляные работы завершены на 97% территории по маршруту TAP в Греции и Албании
Энергетика 10 октября 09:59
Запасного плана по вступлению Македонии в НАТО нет - генсек НАТО
Европа 9 октября 00:35
Лента новостей
Число жертв взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек
Другие страны 01:28
Сборная Англии победила испанцев в матче Лиги наций
Европа 01:27
В оползневой зоне в Баку все еще наблюдается движение грунта - минэкологии
Происшествия 00:56
В Египте назвали цель визита ас-Сиси в Россию
Арабские страны 00:44
Президент Ильхам Алиев: Растет международный авторитет, сила Азербайджана и правильная политика, проводимая в экономической сфере, дает плоды
Политика 15 октября 23:35
В Мексике произошла крупная утечка топлива
Другие страны 15 октября 23:33
Президент Ильхам Алиев: Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде
Политика 15 октября 23:28
Президент Ильхам Алиев: По линии "Азерхалча" в Азербайджане в ближайшем будущем будет открыто 30 фабрик
Политика 15 октября 23:13
Открылся Лянкяранский государственный центр аграрного развития (ФОТО)
Политика 15 октября 23:07