В Евросоюзе осудили обстрелы Израиля из Газы

18 октября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Ракетные и минометные обстрелы из Газы по Израилю должны быть немедленно прекращены, неизбирательные нападения на гражданских лиц абсолютно неприемлемы, заявила европейская внешнеполитическая служба, передает в четверг РИА Новости.

"Ракета, выпущенная из Газы, попала в дом в израильском городе Беэр-Шева, еще одна, по сообщениям, упала у берегов центральной части Израиля. В ответ израильские силы нанесли удары по 20 целям в Газе. Ракетный и минометный огонь палестинских боевиков из Газы по Израилю должен быть немедленно прекращен", — говорится в заявлении.

"Неизбирательные нападения на гражданских лиц абсолютно неприемлемы. Основной приоритет сейчас — деэскалация. Необходимо разорвать порочный круг насилия. Только политическое решение может положить конец насилию", — отмечается в нем.

Одна из палестинских ракет повредила жилой дом в 200-тысячном южном городе Беер-Шеве, вторая — упала в Средиземное море недалеко от Тель-Авива. В ответ израильская авиация атаковала порядка 20 объектов боевиков в секторе Газа.

Палестинский обстрел, первый за два месяца и пятый с начала года, обошелся без погибших и раненых с израильской стороны. В секторе Газа убит один палестинец, который попал под авиаудар по группе боевиков-ракетчиков.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС дистанцировалось от обстрелов Израиля, осудив их как "безответственную попытку" сорвать переговоры о долгосрочном урегулировании, которые идут при посредничестве Египта и ООН.

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