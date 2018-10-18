ЕС поддержит продление переходного периода по Brexit, если Лондон это предложит

Евросоюз поддержит продление переходного периода после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если Лондон это предложит. Об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

"Премьер Великобритании Тереза Мэй предложила ранее переходный период в два года и страны ЕС единогласно это поддержали. Мы позитивно оценим продление этого срока, если Лондон это предложит", - сказал он.

Этот тезис разделил на той же пресс-конференции и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по словам которого, продление переходного периода после Brexit - "это хорошая идея". Впрочем, оба политика немедленно оговорились, что сама по себе тема продления переходного периода на саммите не обсуждалась. Также они уклонились от ответа на вопрос, должен ли будет Лондон в случае продления переходного периода платить взносы в бюджет ЕС на всем его протяжении.

Туск еще раз подтвердил, что на саммите стороны не смогли даже приблизиться к компромиссу, но отметил, что Брюссель и Лондон намерены продолжать переговоры. "Существенный прогресс не достигнут. Наши переговорщики продолжат работу, и я готов созвать саммит по Brexit в ноябре, если договоренность будет достигнута", - сказал он.

На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, которые покидает Великобритания, стороны пока не решили. По словам Мэй, именно урегулирование этого вопроса может затянуться и привести к тому, что переходный период после Brexit захватит также первые несколько месяцев 2021 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно нынешнему плану, должен наступить переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет ЕС.

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