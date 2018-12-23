Полиция отпустила задержанных в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик

Двое задержанных по подозрению в создании помех работе лондонского аэропорта Гатвик из-за запуска беспилотных летательных аппаратов отпущены из-под стражи без предъявления обвинения. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Сассекс.

Мужчина 47 лет и женщина 54 лет в субботу были доставлены в полицейский участок для разбирательств. Их, жителей города Кроули, расположенного примерно в 5 км от аэропорта, подозревали в запуске дронов. "Пара активно сотрудничала со следствием и теперь они более не являются подозреваемыми по этому делу", - информировали в полиции.

Администрация Гатвика совместно с независимой британской благотворительной организацией Crimestoppers пообещали вознаграждение в размере £50 тыс. ($63,2 тыс.) любому, кто предоставит полезную следствию информацию, которая поможет найти причастных к инциденту лиц.

Гатвик прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой (ВПП). Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал вообще.

Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме. Ожидалось, что в этот день аэропорт обслужит 700 авиарейсов, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона.

За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров. До прошлого года он считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной полосой, пока его не обошел по загруженности Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи.

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