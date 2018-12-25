Вулкан Этна активизировался на Сицилии

25 декабря 2018 12:01 (UTC+04:00)

На итальянском острове Сицилия после землетрясения проснулся вулкан Этна. Огненная гора выбросила столб пыли и пепла. В юго-восточной части кратера появилась обширная трещина, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

Аэропорт города Катания, расположенный возле вулкана, приостановил свою работу. Выброс пепла сделал полеты небезопасными, передает "Интерфакс".

Туристов, находящихся на вулкане на большой высоте, эвакуируют на высоту 1,9 тысячи метров. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км
Россия 23 декабря 09:35
Сенат Италии выразил поддержку правительству по законопроекту о бюджете
Европа 23 декабря 07:26
В Италии в рамках проекта TAP пересажены 35 оливковых деревьев
Энергетика 21 декабря 10:54
Ученые нашли в Италии останки "прадедушки" тираннозавра
Европа 19 декабря 17:39
Конте заявил о необходимости снятия санкций с России
Россия 17 декабря 20:45
Рэнкинг торговых партнеров: Азербайджан увеличил торговлю с Италией
Бизнес 17 декабря 19:45
Лента новостей
Турция внимательно наблюдает за выводом войск США с севера Сирии – МИД
Турция 12:33
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил о закупке пластика для платежных карт
Тендеры 12:29
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Политика 12:28
Назначен новый глава Аппарата минтруда Азербайджана
Экономика 12:23
Китай будет содействовать стабильности в Афганистане в случае вывода войск США
Китай 12:21
Либерман: Израилю нужно новое, стабильное и эффективно функционирующее правительство
Израиль 12:18
Источник: В России начались подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон"
Россия 12:13
Глава МИД Турции посетит Россию
Турция 12:13
Белоруссия расценивает размещение базы США в Польше как источник угрозы
Беларусь 12:08