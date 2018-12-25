Вулкан Этна активизировался на Сицилии

На итальянском острове Сицилия после землетрясения проснулся вулкан Этна. Огненная гора выбросила столб пыли и пепла. В юго-восточной части кратера появилась обширная трещина, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

Аэропорт города Катания, расположенный возле вулкана, приостановил свою работу. Выброс пепла сделал полеты небезопасными, передает "Интерфакс".

Туристов, находящихся на вулкане на большой высоте, эвакуируют на высоту 1,9 тысячи метров. Информация о пострадавших не поступала.

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