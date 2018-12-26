В Британии предложили тестировать пилотов самолетов на сонливость

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA), которая представляет более 10 000 британских пилотов, предупредила политиков, что сонливость пилотов представляет собой самую большую угрозу безопасности пассажиров самолетов. Как передает Trend, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

Профсоюз заявил, что хочет, чтобы авиакомпании использовали компьютерные программы для оценки уровней усталости пилотов на основе перечня полетов, который создается за несколько недель до выполнения ими своих обязанностей.

Длительное рабочее время и регулярное пересечение различных часовых поясов способствуют сильной усталости в кабинах самолетов.

В соответствии с правилами, установленными Европейским агентством по авиационным стандартам, которое регулирует рабочее время, пилоты, которые заявляют, что они слишком устали, не должны лететь.

Тем не менее, утверждается, что они все равно отправляются в рейс, так как опасаются штрафов или даже увольнения, если они сообщат, что слишком устали, чтобы работать.

BALPA предложила авиакомпаниям использовать компьютерную модель, основанную на Каролинской шкале сонливости. Она оценивает усталость человека от 1, классифицируемого как чрезвычайно бдительный, до 9, регистрируемого как очень сонный. Профсоюз предложил, чтобы никому из пилотов не разрешалось летать, если при тестировании было установлено, что его состояние по шкале находится на уровне 8 (сонное) или выше.

Доктор Роб Хантер, глава отдела безопасности полетов BALPA, сообщил, что пилоты рискуют заснуть в полете, если рабочие нагрузки не будут распределяться более эффективно.

Авиакомпании, в том числе British Airways, easyJet и Virgin Atlantic, заявили, что они соответствуют всем требованиям безопасности и стандартам EASA (Европейское агентство авиационной безопасности).

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