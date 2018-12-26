В Германии заявили, что "Северный поток - 2" не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ

Россия и Европа зависят друг от друга в области поставок газа и с вводом в строй газопровода "Северный поток - 2" ситуация не поменяется. Такое мнение высказал в интервью журналу Der Spiegel депутат германского Бундестага от партии "зеленых", бывший министр окружающей среды (1998-2005 годах, правительство Герхарда Шредера) Юрген Триттин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Аргумент, что таким образом можно стать зависимыми от России, неверен. Газ, который поставляется по трубопроводу, приводит к обоюдной зависимости, поскольку связи между поставщиком и потребителем тесны. Производитель при этом еще более зависим, поскольку у потребителя есть и другие источники", - полагает он. По его мнению, Европа может найти другие источники импорта, а России быстро найти других покупателей было бы сложнее. Как сказал Триттин, он не может себе представить ситуацию, при которой РФ оборвет поставки энергоресурсов.
Постоянное давление со стороны Соединенных Штатов по вопросу "Северного потока - 2" парламентарий объяснил "экономическими интересами и следованием принципу America First в энергетической политике". Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла политик сравнил с "охранником на входе", который продвигает американский фрекинговый газ. Одновременно с этим депутат Бундестага указал на обеспокоенность восточноевропейских стран в связи с ростом энергетической мощи России. По его словам, эти государства хотят солидарности от Брюсселя, и они ее в настоящий момент получают.
Украинскую газотранспортную сеть Триттин назвал "подверженной неисправностям". "Потому что необходимые инвестиции не осуществляются. Если транспортировка [газа по ГТС Украины] прекратится, то нельзя исключать проблем с энергоснабжением в Европе", - сказал депутат Бундестага.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г.
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн. В ноябре компания-оператор Nord Stream 2 AG привлекла у партнеров по проекту €340 млн. Средства привлечены у Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper на условиях долгосрочного соглашения, заключенного в апреле 2017 года.
Власти Германии неоднократно говорили, что считают "Северный поток - 2" экономическим проектом и решения по его судьбе принимает бизнес. При этом для Берлина важно, чтобы после ввода в строй второй нитки трубопровода роль транзитера сохранила Украина. Одновременно с этим Берлин призывал Киев реформировать ГТС.
В ФРГ неоднократно заявляли, что "Северный поток - 2" позволит диверсифицировать поставки газа в страну. Этот энергоноситель необходим республике в том числе в свете постепенного отказа от атомных электростанций и перехода на альтернативную энергетику.
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