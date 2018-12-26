В Германии заявили, что "Северный поток - 2" не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ

Россия и Европа зависят друг от друга в области поставок газа и с вводом в строй газопровода "Северный поток - 2" ситуация не поменяется. Такое мнение высказал в интервью журналу Der Spiegel депутат германского Бундестага от партии "зеленых", бывший министр окружающей среды (1998-2005 годах, правительство Герхарда Шредера) Юрген Триттин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аргумент, что таким образом можно стать зависимыми от России, неверен. Газ, который поставляется по трубопроводу, приводит к обоюдной зависимости, поскольку связи между поставщиком и потребителем тесны. Производитель при этом еще более зависим, поскольку у потребителя есть и другие источники", - полагает он. По его мнению, Европа может найти другие источники импорта, а России быстро найти других покупателей было бы сложнее. Как сказал Триттин, он не может себе представить ситуацию, при которой РФ оборвет поставки энергоресурсов.

Постоянное давление со стороны Соединенных Штатов по вопросу "Северного потока - 2" парламентарий объяснил "экономическими интересами и следованием принципу America First в энергетической политике". Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла политик сравнил с "охранником на входе", который продвигает американский фрекинговый газ. Одновременно с этим депутат Бундестага указал на обеспокоенность восточноевропейских стран в связи с ростом энергетической мощи России. По его словам, эти государства хотят солидарности от Брюсселя, и они ее в настоящий момент получают.

Украинскую газотранспортную сеть Триттин назвал "подверженной неисправностям". "Потому что необходимые инвестиции не осуществляются. Если транспортировка [газа по ГТС Украины] прекратится, то нельзя исключать проблем с энергоснабжением в Европе", - сказал депутат Бундестага.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г.