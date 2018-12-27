AFP: Знакомого совершивших теракт во Франции братьев Куаши доставили в прокуратуру

27 декабря 2018 12:21 (UTC+04:00)

Питер Шериф, который был близко знаком с братьями Куаши, напавшими в 2015 году во Франции на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, предстал перед французской прокуратурой по вопросу отбывания наказания, назначенного ему в 2011 году. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого, как отмечает AFP, Шериф будет доставлен к судебному следователю, который рассматривает запрос прокуратуры от 2017 года по подозрению в "связях с террористическими элементами". Данное расследование, по информации агентства, затрагивает контакты Питера Шерифа с представителями террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Йемене. При этом, отмечает AFP, к настоящему времени ему не было предъявлено официальных обвинений в рамках расследования нападения террористов на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году, однако следствие рассчитывает получить от него дополнительную информацию об организаторах этого преступления.

Ранее сообщалось, что 36-летний Питер Шериф был экстрадирован во Францию. 16 декабря он был арестован в Джибути, куда прибыл из Йемена с поддельными документами, и передан представителям французских властей. Французская прокуратура сообщила, что ему предъявлено обвинение в создании террористической группировки.

По данным радиостанции France Info и газеты Le Parisien, Шериф воевал в Ираке, где был схвачен американскими военными и помещен в тюрьму Абу-Грейб, но в марте 2007 году сумел оттуда бежать. Из Ирака экстремист переместился в Сирию. Там его арестовали и передали Франции, где он провел полтора года в тюрьме. До суда он был выпущен на свободу и скрылся в Йемене, где через некоторое время занял важный пост в местном отделении "Аль-Каиды".

Находясь в Йемене, Шериф содействовал приезду из Франции братьев Куаши и их друга Салима Бенгалема в тренировочный лагерь "Аль-Каиды". Там их обучали стрельбе, взрывному делу, различным методам террористической деятельности.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Брижит Бардо обвинила Макрона в ухудшении ситуации с защитой животных
Европа 26 декабря 17:11
Более 1,7 миллиона французов готовы судиться с властями из-за экологии
Европа 26 декабря 14:47
Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны
Европа 26 декабря 04:35
Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье
Европа 23 декабря 20:59
Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии
Европа 23 декабря 20:29
Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста (Обновлено)
Европа 23 декабря 00:07
Лента новостей
Частным радиоканалам Азербайджана предложена инфраструктура бесперебойного вещания
ИКТ 13:24
Белорусские инвесторы построят в Азербайджане крупный фармзавод
Бизнес 13:24
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила протест в связи с проведением футбольного турнира в оккупированном регионе страны
Нагорно-карабахский конфликт 13:22
Российские звезды проведут в Баку мальчишник
Культура 13:21
2018 год стал удачным для Азербайджанского музея ковра
Культура 13:20
В 2018 году произошел прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью - посол
Бизнес 13:14
МИД: Прекращение армянской агрессии против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году
Политика 13:14
Завтра ночью на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег
Общество 13:06
В каких крупных городах Турции можно приобрести наиболее дешевое жилье?
Бизнес 13:00