AFP: Знакомого совершивших теракт во Франции братьев Куаши доставили в прокуратуру

Питер Шериф, который был близко знаком с братьями Куаши, напавшими в 2015 году во Франции на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, предстал перед французской прокуратурой по вопросу отбывания наказания, назначенного ему в 2011 году. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого, как отмечает AFP, Шериф будет доставлен к судебному следователю, который рассматривает запрос прокуратуры от 2017 года по подозрению в "связях с террористическими элементами". Данное расследование, по информации агентства, затрагивает контакты Питера Шерифа с представителями террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Йемене. При этом, отмечает AFP, к настоящему времени ему не было предъявлено официальных обвинений в рамках расследования нападения террористов на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году, однако следствие рассчитывает получить от него дополнительную информацию об организаторах этого преступления.

Ранее сообщалось, что 36-летний Питер Шериф был экстрадирован во Францию. 16 декабря он был арестован в Джибути, куда прибыл из Йемена с поддельными документами, и передан представителям французских властей. Французская прокуратура сообщила, что ему предъявлено обвинение в создании террористической группировки.

По данным радиостанции France Info и газеты Le Parisien, Шериф воевал в Ираке, где был схвачен американскими военными и помещен в тюрьму Абу-Грейб, но в марте 2007 году сумел оттуда бежать. Из Ирака экстремист переместился в Сирию. Там его арестовали и передали Франции, где он провел полтора года в тюрьме. До суда он был выпущен на свободу и скрылся в Йемене, где через некоторое время занял важный пост в местном отделении "Аль-Каиды".

Находясь в Йемене, Шериф содействовал приезду из Франции братьев Куаши и их друга Салима Бенгалема в тренировочный лагерь "Аль-Каиды". Там их обучали стрельбе, взрывному делу, различным методам террористической деятельности.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом.

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